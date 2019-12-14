Фигуристы Ксения Столбова и Андрей Новоселов, выступающие в парном катании, пропустят чемпионат России. Турнир будет проходить в Красноярске в период с 24 по 29 декабря.

Как сообщил президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков, партнер получил повреждение.

«Они пропустят чемпионат России. У Новоселова травма, он пробил себе ногу на тренировке», – сказал Горшков, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, Столбова и Новоселов проводят первый совместный сезон: ранее партнерша выступала с Федором Климовым, а партнер представлял Францию. В этом году фигуристы приняли участие лишь в одном турнире — российском этапе Гран-при, где заняли пятое место. Столбова и Новоселов дважды заявлялись на этапы Кубка России, но так и не вышли на старт.