Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что команда отправится на третий этап Кубка мира в Анси (Франция) тем же составом, который сейчас выступает в Хохфильцене.

«Изменений не будет, мы решили, чтобы спортсмены на Кубке IBU набирали очки и могли выполнить критерии отбора на этапы Кубка мира в новом году», – заявил Хованцев.

Спортсмены будут выступать в Анси в период с 19 по 22 декабря. В программу этапа войдут спринты, гонки преследования и масс-старты.

Напомним, на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене российская команда завоевала уже четыре медали: Александр Логинов взял бронзу в спринте и серебро в пасьюте, Светлана Миронова стала третьей в спринте, а женская эстафетная четверка выиграла серебро.