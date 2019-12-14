В Хохфильцене (Австрия) продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 15 декабря, состоится мужская эстафетная гонка, спортсмены выйдут на старт в 16:15 по московскому времени.

Ранее тренерский штаб сборной России огласил состав команды. На первом этапе бежать будет Матвей Елисеев, он передаст эстафету Эдуарду Латыпову. Третий этап доверили Дмитрию Малышко, а финишером традиционно станет Александр Логинов.

Логинов завоевал уже две медали в Хохфильцене: сначала взял бронзу в спринте, затем — серебро в гонке преследования. Успех позволил ему подняться на вторую строчку общего зачета, он уступает только норвежцу Йоханнесу Бё.