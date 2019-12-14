Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Мы были вместе и остаемся вместе! У нас еще много нереализованных творческих идей, которые мы будем воплощать на льду вместе», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 13 декабря, в прямом эфире программы «Время» Загитова объявила, что берет паузу в карьере и какое-то время не будет соревноваться. Так, спортсменка точно пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет отбираться на последующие чемпионаты Европы и мира.

Сама спортсменка утверждает, что не завершает карьеру, а уходит на время, но продолжит тренировки. Однако многие эксперты уверены, что Загитова уже не вернется на соревновательный лед. Например, Татьяна Тарасова не верит в возвращение олимпийской чемпионки.