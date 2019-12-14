В Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром-Арена» состоится хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Игра будет проходить в рамках Кубка Первого канала, который является вторым этапом Еврохоккейтура.

Команды выйдут на лед сегодня, 15 декабря, в 16:00 по московскому времени.

Ранее подопечные Алексея Кудашова провели две игры в рамках турнира, оба матча прошли в Москве. Сначала сборная России уступила Швеции со счётом 3:4. В составе проигравшей команды дубль сделал Кирилл Капризов, ее одну шайбу забросил Вадим Шипачев, но этого не хватило, чтобы перевести игру в овертайм.

Во втором туре россияне обыграли Чехию со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов и Андрей Кузьменко. Автором победного буллита стал Владимир Ткачев.