Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе заявил, что его партнер по команде Мартен Фуркад действовал неспортивно во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Фийон-Майе финишировал девятым, Фуркад — десятым. На последнем круге спортсмены бежали вместе, но незадолго до финиша столкнулись и упали.

«Я бежал по внутреннему радиусу, он наехал на меня, и мы оба упали. Он поступил не по-спортивному, хотелось бы объяснений. Я не допустил никаких ошибок», – заявил Фийон-Майе, слова которого приводит SkiChrono.

Напомним, победителем гонки преследования стал норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял россиянин Александр Логинов, замкнул тройку лидеров француз Эмильен Жаклен.