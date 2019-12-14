Сборная России по хоккею обыграла Чехию, Александр Логинов и женская эстафетная четверка взяли медали в Хохфильцене, а Михаил Коляда пропускает чемпионат России. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Логинов взял серебро в гонке преследования

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, замкнул тройку лидеров француз Эмильен Жаклен.

Женская сборная России — вторая в эстафете

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. За российскую команду бежали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Первое место у сборной Норвегии: на последнем круге Марте Улсбю-Ройселанн смогла обогнать Екатерину Юрлову и принесла своей команде победу.

Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала, который является вторым этапом Еврохоккейтура. Встреча проходила в Москве и завершилась в серии буллитов со счетом 4:3. В составе российской команде по шайбе забросили Андрей Кузьменко, Михаил Григоренко и Игорь Ожиганов, победный буллит реализовал Владимир Ткачев.

Коляда пропустит чемпионат России

Российский фигурист Михаил Коляда не сможет выступить на национальном чемпионате по состоянию здоровья. Таким образом, спортсмен не будет проходить отбор в сборную и не поедет на чемпионаты Европы и мира. С прошлого сезона Коляду мучает синусит, в конце октября фигуристу пришлось лечь на операцию. По словам тренера, он не выходил на лед с сентября.

Столбова и Новоселов снялись с чемпионата России

Вслед за Колядой с чемпионата России снялись и Ксения Столбова с Андреем Новоселовым, выступающие в парном катании. Партнер повредил ногу на тренировке.«Они пропустят чемпионат России. У Новоселова травма, он пробил себе ногу на тренировке», — сказал президент ФФККР Александр Горшков.

Шлеменко победил Бранча на турнире по смешанным единоборствам RCC 7

В главном поединке вечера российский экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко одержал победу над бывшим бойцом UFC американцем Дэвидом Бранчем. За две секунды до окончания первого раунда Шлеменко провел прием «гильотина» и одержал победу, Бранч в этот момент был зажат у сетки.