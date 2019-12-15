В заключительный соревновательный день второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская гонка преследования. Спортсменки выйдут на старт в 14:00 по московскому времени.

Биатлонисткам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами — двумя «лежками» и двумя «стойками». Под первым номером в гонку отправится победительница спринта итальянка Доротея Вирер.

Из россиянок лучшая позиция будет у Светланы Мирновой: она выйдет на старт третьей. Кристина Резцова начнет борьбу 19-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 26-й. Последний, 60-й номер достался россиянке Тамаре Ворониной, которая проводит дебютный сезон на Кубке мира.