На третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) состоится мужская гонка на 15 километров свободным стилем с раздельного старта. Спортсмены начнут борьбу в 16:55 по московскому времени.

Российскую команду будут представлять Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев, Илья Порошкин, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.

Гонку пропустит норвежец Йоханнес Клэбо, накануне выигравший спринт. За сборную Норвегии побегут Мартин Йонсруд Сундбю, Эмиль Иверсен, Шюр Рете, Симен Крюгер, Дидрик Тенсет, Ханс Кристер Холлун и Маттис Стенсхаген.

Напомним, Клэбо возглавляет общий зачет Кубка мира, Большунов идет на третьем месте.