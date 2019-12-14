Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал инцидент, произошедший во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Спортсмен столкнулся со своим партнером по команде Кантеном Фийоном-Майе, оба биатлониста упали.

После этого Фийон-Майе заявил, что Фуркад действовал неспортивно.

«Мы обсудили это на финише. Учитывая адреналин после гонки, получилось довольно бурно. Но мы здесь не для того, чтобы найти виноватого. Между нами нет никакого конфликта», – сказал Фуркад, слова которого приводит SkiChrono.

Напомним, Фийон-Майе финишировал девятым, Фуркад — десятым. На последнем круге спортсмены бежали вместе, но незадолго до финиша столкнулись и упали. После гонки Фийон-Майе сообщил, что бежал по внутреннему радиусу, когда Фуркад наехал на него.