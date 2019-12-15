В заключительный день третьего этапа Кубка мира по лыжам состоится женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельного старта. Спортсменки будут соревноваться сегодня, 15 декабря, они начнут борьбу в 12:45 по московскому времени.

Россию будут представлять семь участниц, первой из них на старт выйдет Лидия Дуркина. Затем в гонку уйдут Яна Кирпиченко и Екатерина Смирнова, после них стартуют Ольга Царева, Алиса Жамбалова и Нина Дуботолкина. Последний из россиянок в борьбу вступит Наталья Непряева, получившая 54-й номер.

Главной претенденткой на победу будет норвежка Тереза Йохауг, идущая лидером общего зачета. Она будет стартовать под 34-м номером.