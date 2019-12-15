Сборная России по гандболу встретится с Норвегией в матче за третье место чемпионата мира среди женских команд. Игра будет проходить в японском Кумамото сегодня, 15 декабря, и начнется в 11:30 по московскому времени.

Ранее сборная России, возглавляемая испанским специалистом Амбросом Мартином, потерпела досадное поражение от Голландии в полуфинальном матче. Игра закончилась с минимальным преимуществом соперниц — 32:33.

Эта неудача стала для подопечных Мартина первой в рамках турнира: на групповом и основном этапах россиянки не потерпели ни одного поражения, выиграв восемь встреч подряд.

Несмотря на то, что женская российская команда является одним из лидеров мирового гандбола, выиграть чемпионат мира она не может уже десять лет. Последний раз Россия брала золотые медали в 2009 году в Китае.