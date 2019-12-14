Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо не примет участие в гонке на 15 километров свободным стилем с раздельного старта, которая состоится в рамках третьего этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Спортсмены выйдут на старт завтра, 15 декабря, однако сборная Норвегии будет выступать без Клэбо. Команду представят семь спортсменов: Мартин Йонсруд Сундбю, Эмиль Иверсен, Шюр Рете, Симен Крюгер, Дидрик Тенсет, Ханс Кристер Холлун и Маттис Стенсхаген.

Сегодня, 14 декабря, Клэбо стал победителем спринтерской гонки. Спортсмен вписал свое имя в историю, установив рекорд: он выиграл пять спринтов подряд в рамках Кубка мира.

На данный момент он идет на первом месте генеральной классификации, россиянин Александр Большунов занимает третью строчку. Между ними вклинился еще один норвежец Эмиль Иверсен.