Женская сборная России по гандболу встретится с командой Норвегии в матче за третье место чемпионата мира. Игра будет проходить в японском Кумамото сегодня, 15 декабря, и начнется в 11:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Российская команда, возглавляемая Амбросом Мартином, дошла до полуфинальной стадии без поражений. Россиянки выиграли все матчи группового и основного этапов. Однако полуфинал сложился неудачно: команда проиграла сборной Нидерландов с досадным счетом 32:33.

Последний раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2009 году. Таким образом, команда остается без золотых медалей на протяжении десяти лет.