Тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт, работающая в московской школе ЦСКА, прокомментировала решение Алины Загитовой взять паузу в карьере.

По мнению Гербольдт, вернуться на лед будет сложно. Экс-спортсменка привела в пример себя, так как тоже приостанавливала карьеру. Она отметила, что спортсмены не видят ничего, кроме тренировок, а во время паузу появляется свободное время и возможность жить, как обычные люди.

«Вернуться в спортивный режим тренировок нон-стоп очень тяжело. Не каждый спортсмен на это способен», — сказала Гербольдт, слова которой приводит «Спорт Бизнес Online».

Она уверена, что главное для возвращения к соревнованиям — это мотивация, так как ничего невозможного не существует. Гербольдт подчеркнула, что Евгений Плющенко, например, несколько раз возвращался и выигрывал Олимпийские игры.

«Надо решить, чего ты хочешь и на что ты ради этого готов», — сказала Гербольдт.