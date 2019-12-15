В заключительный день второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская гонка преследования. Спортсменки выйдут на старт сегодня, 15 декабря, в 14:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Первый стартовый номер получила итальянка Доротея Вирер, одержавшая победу в спринте. Из россиянок раньше всех на дистанцию уйдет Светлана Миронова, у которой третий номер.

Кристина Резцова начнет борьбу 19-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 26-й. Последний, 60-й номер достался россиянке Тамаре Ворониной, которая проводит дебютный сезон на Кубке мира.

Биатлонистки преодолеют 10 километров, их ждут четыре огневых рубежа: два из положения лежа, два — стоя.