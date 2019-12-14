Тренерский штаб группы Этери Тутберидзе, в который входят Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, ответил Татьяне Тарасовой, раскритиковавшей решение Алины Загитовой взять паузу в карьере.

В «Инстаграме» появилось сообщение, в котором говорится, что за три программы Загитова показала больший спортивный результат, чем многие другие фигуристы — за десять.

«Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви», — говорится в заявлении. Также тренерский штаб пожелал другим российским фигуристам получать немного меньше любви и заботы Тарасовой.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Фигуристка пропустит чемпионат России в Красноярске и не будет отбираться на чемпионаты Европы и мира. По словам спортсменки, она продолжит тренироваться.