Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершится мужской эстафетной гонкой. Спортсмены выйдут на старт сегодня, 15 декабря, в 16:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Состав сборной России на эстафету стал известен вчера, 14 декабря. На первом этапе бежать будет Матвей Елисеев, он передаст эстафету Эдуарду Латыпову. Третий этап доверили Дмитрию Малышко, а финишером традиционно станет Александр Логинов.

Накануне состоялась женская эстафета, в которой Россия завоевала серебряные награды. Команду представляли Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.