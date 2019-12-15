Тренерский штаб группы Этери Тутберидзе, в который входят Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, в резкой форме обратился к тем, что раскритиковал решение Алины Загитовой взять паузу в карьере.

«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему», — гласит сообщение в «Инстаграме». По мнению тренерского штаба, Плющенко пытается купить готовых спортсменов, что только мешает профессиональной работе.

«Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах», — написала группа Тутберидзе и пожелала Плющенко воспитать хотя бы одного спортсмена.

Напомним, в пятницу, 13 декабря, Загитова объявила о приостановке карьеры. По словам спортсменки, она продолжит тренироваться, но пока не будет выступать на соревнованиях. Фигуристка точно пропустит чемпионат России и последующие за ним чемпионаты Европы и мира.