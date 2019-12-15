Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, чего не хватило женской сборной России для победы в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсменки заняли второе место.

«Эстафету провели здорово, только надо было поменять местами Юрлову и Миронову. Светлана могла бороться, ее и надо было ставить на последний этап. А так, здорово, дай бог, чтобы закрепились», — сказал Тихонов, слова которого приводит Sport24.

Тихонов отметил, что россиянки хорошо провели три этапа. Юрлова-Перхт, бежавшая на финише, тоже проявила себя достойно и показала свой нынешний уровень, уверен специалист. Он подчеркнул, что норвежка Ройселанн, финишировавшая первой, выдала очень мощный отрезок, отыграв 15 секунд на 500 метрах.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в Хохфильцене состоится мужская эстафета. Прямая трансляция будет доступна здесь.