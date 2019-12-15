Сборная России по хоккею примет команду Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала, который является вторым этапом Еврохоккейтура. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге сегодня, 15 декабря, и начнется в 16:00 мск.

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Матч состоится в рамках «Русской классики» — команды встретятся на футбольном стадионе «Газпром-Арена», на котором специально оборудовали хоккейную площадку.

Сегодняшняя встреча станет для России третьей на турнире: ранее подопечные Алексея Кудашова потерпели поражение от Швеции со счётом 3:4, затем обыграли Чехию со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Обе встречи состоялись в Москве.