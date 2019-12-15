Тренерский штаб группы Этери Тутберидзе призвал с уважением относиться к решению олимпийской чемпионки Алины Загитовой взять паузу в соревновательной карьере.

На странице в «Инстаграме» появилось сообщение, в котором говорится, что тренеры прочитали многочисленные интервью и комментарии, которые были даны после заявления, сделанного Загитовой.

«Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь», — гласит сообщение.

Также тренеры обратились персонально к Татьяне Тарасовой и Евгению Плющенко, в резкой форме ответив на их комментарии.

Под публикацией стоит подпись «Желаем всем добра и здоровья. Тренерский штаб Тутберидзе – ТГД», что означает «Тутберидзе, Глейхенгауз, Дудаков».

Сергей Дудаков является тренером данной группы, Даниил Глейхенгауз — хореографом и постановщиком программ.