Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что Ксения Столбова и Андрей Новоселов пропустят чемпионат России в Красноярске. Накануне стало известно, что партнер получил травму ноги на тренировке.

По мнению Тарасовой, это была единственная возможность Столбовой и Новоселова выступить на чемпионате Росии. «Если такого шанса нет, я плохо себе представляю, что они «доживут» до следующего года и будут так же самозабвенно тренироваться», — заявила тренер, слова которой приводит ТАСС.

Специалист добавила, что ей жаль Новоселова, а также потраченные усилия Столбовой и их тренера Николая Морозова.

«Не вижу перспектив, если такая ситуация. Жаль, но спорт – жестокая вещь», – сказала Тарасова.

Напомним, Столбова и Новоселов проводят первый совместный сезон: ранее партнерша выступала с Федором Климовым, а партнер представлял Францию. Президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что спортсмен пробил ногу коньком на тренировке.