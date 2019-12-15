«Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась со счётом 5:2.

В матче принял участие российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он успел отыграть 11 минут 47 секунд и отметиться результативной передачей. Во фтором периоде нападающий получил травму и был вынужден покинуть лед.

Защитник хозяев Михаил Сергачев провел на площадке 21 минуту 49 секунд, он закончил игру с показателем полезности «-4». Российский голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков по воротам из 33.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оыграл 16 минут 16 секунд, но не записал на свой счет результативные действия. Александр Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали по одной голевой передаче. Ворота «Вашингтона» защищал Илья Самсонов, он отразил 26 бросков из 28.

«Вашингтон» идет на первом месте Востока, «Тампа» — на 11-м.