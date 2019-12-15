Российский теннисист Даниил Медведев снялся с выставочного турнира в Абу-Даби, который пройдёт в период с 19 по 21 декабря.

По информации источника, Медведев пропустит Mubadala World Tennis Championship из-за проблем с бедром. Травма беспокоила спортсмена еще в прошлом сезоне, он пройдет обследование во Франции и при необходимости внесет коррективы в оставшуюся часть предсезонной подготовки.

В субботу, 14 декабря, Медведев стал победителем выставочного турнира в Саудовской Аравии, в финальном матче обыграв итальянца Фабио Фоньини в двух сетах — 6:2, 6:2.

Напомним, Медведев является первой ракеткой России. В международном рейтинге АТР он располагается на пятой строчке.