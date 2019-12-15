Российские спортсмены завевали три медали в спринте на третьем этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада).

В соревнованиях женщин победу одержала Татьяна Иванова, прошедшая трассу за 27,839 секунды. На второй строчке расположилась американка Эмили Суини, на третьей — немка Шейенн Розенталь. Россиянка Виктория Демченко остановилась в шаге от медали и стала четвертой, Екатерина Катникова — девятая.

Роман Репилов завоевал серебряную медаль в мужских соревнованиях. Победу одержал австриец Райнхард Эггер, Репилов отстал от него на 0,007 секунды. Еще один спортсмен из Австрии Йонас Мюллер стал третьим. Россиянин Семен Павличенко финишировал с седьмым результатом.

В соревнованиях двоек россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов взяли бронзовую медаль, пропустив вперед два немецких дуэта — Тони Эггерта и Сашу Бенеккена, Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта.