Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы на выставочном турнире в Эр-Риярде (Саудовская Аравия). Спортсмен считает, что через двадцать лет его достижение будет выглядеть круче, чем сейчас.

«Я просто старался показать лучший теннис — делал свою работу и немного развлекал толпу», — сказал Медведев, слова которого приводит официальный сайт турнира. Он добавил, что зрителей было не очень много, но они приветствовали спортсменов.

По словам россиянина, его главная цель — выигрывать в каждом матче. Медведев считает, что это невозможно, но все равно к этому стремится. Он уверен, что одержать победу в финале ему помогла хорошая подача.

Напомним, в решающем матче Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 6:2.