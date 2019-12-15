Греческий АЕК одержал победу в первом матче под руководством Массимо Карреры. Команда на выезде встречалась с «Ксанти» в рамках национально чемпионата и выиграла со счетом 1:0.

Автором единственного забитого гола стал Константинос Галанопулос, отличившийся на 85-й минуте. Стоит отметить, что с 77-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Победа позволила АЕКу набрать 24 очка и подняться на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Греции.

После матча Каррера поблагодарил футболистов своей команды. «Сегодня мы начали играть по схеме «3-5-2», она будет меняться в зависимости от матча, базовой будет схема «4-2-3-1», — сказал итальянский специалист.

Напомним, Каррера известен российским болельщикам по работе в московском «Спартаке». Под его руководством клуб выиграл чемпионат России, но прошлой осенью руководство отправило тренера в отставку.