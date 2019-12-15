Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов признан первой звездой матча против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра проходила в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Самсонов отразил 26 бросков по своим воротам из 28. Второй звездой встречи стал нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер, записавший на свой счет одну заброшенную шайбу. Третьей звездой признали форварда «Тампы» Алекса Киллорна, набравшего два очка за две результативные передачи.

В матче принимал участие российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он отметился одной голевой передачей, но не смог доиграть встречу до конца. Во втором периоде Кучеров получил повреждение после заблокированного броска от защитника «Вашингтона» и был вынужден покинуть лёд.

Защитник хозяев россиянин Михаил Сергачев отыграл 21 минуту 49 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-4».