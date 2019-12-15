Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс оценил игру российского форвард Александра Радулова в матче с «Нэшвиллом» в регулярном чемпионате НХЛ. «Даллас» выиграл со счетом 4:1, Радулов занес себе в актив две результативные передачи.

«Сегодня Радулов был голоден. А в таких ситуациях он действует очень энергично и эффективно, и его сложно остановить, потому что он как собака с костью — не отпустит», — заявил Боунесс, слова которого приводит официальный сайт НХЛ. Тренер подчеркнул, что Радулов старался держаться за шайбу и сражаться за неё.

В нынешнем сезоне НХЛ Радулов отыграл 33 матча за «Даллас» и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол плюс пас».

В составе победителей голами отметились Блейк Комо, Роопе Хинц, Джейми Олексяк и Эндрю Кольяно.