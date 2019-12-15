Чемпион UFC в полулегком весе американец нигерийского происхождения Камару Усман защитил чемпионский пояс, одержав победу нокаутом над Колби Ковингтоном на турнире UFC 245, который состоялся в Лас-Вегасе.

Бой завершился в пятом раунде, однако еще после третьего стало известно, что Усман сломал Ковингтону челюсть.

Таким образом, Усман одержал шестнадцатую победу в карьере, в его пассиве одно поражение. У Ковингтона два поражения при пятнадцати победах.

Победная серия Камару Усмана стала третьей по продолжительности в UFC. Он не проигрывал в одиннадцати поединках подряд. Опережают спортсмена только Тони Фергюсон и россиянин Хабиб Нурмагомедов, выигравшие по двенадцать поединков кряду.