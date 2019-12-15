Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пообещал болельщику «Челси» вернуться в лондонский клуб.

Фанат сказал Азару, что болельщики соскучились по нему. «Когда закончится мое приключение здесь, я вернусь. Я стараюсь следить за играми «Челси», но это выходит не всегда», — ответил бельгиец.

Напомним, 28-летний полузащитник покинул лондонскую команду и присоединился к составу «Реала» прошедшим летом. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Азар принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, записал на свой счет один гол и сделал одну результативную передачу. Футболист защищал цвета «Челси» в период с 2012 по 2019 год, до этого он играл за французский «Лилль».