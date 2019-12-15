Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поблагодарила своих партнерш по команде, вместе с которыми завоевала серебряную медаль в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Девчонки, вы просто огонь! Не нужно слов. Просто эмоции!» — написала Юрлова-Перхт на своей странице в «Инстаграме».
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#biathlonworld #biathlon #hochfilzen #relay #second #place #hoc19 #backaldrin #fischernordic #fischer_russia #swix_sport #kinetixx_sports #girlspower Девчонки @kristinareztsova @kuklinalara @svetlana__mi__ вы просто 💃🏻🔥🥈 Не нужно слов!Просто эмоции!!!🥳🤩 No words needed!Just emotions!🥳🤩
Напомним, в составе российской четверки также бежали Кристина Резцова, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Россиянки претендовали на победу: Юрлова-Перхт ушла с последней стрельбы лидером. Однако норвежка Марте-Ульсбю Ройселлан выдала мощнейший отрезок, отыграв 15-секундное отставание на 500 метрах.
Норвегия стала победительницей эстафеты, России досталось серебро. Третье место заняли спортсменки из Швейцарии, за команду бежали три сестры Гаспарин и Лена Хекки.
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