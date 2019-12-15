Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поблагодарила своих партнерш по команде, вместе с которыми завоевала серебряную медаль в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Девчонки, вы просто огонь! Не нужно слов. Просто эмоции!» — написала Юрлова-Перхт на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в составе российской четверки также бежали Кристина Резцова, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Россиянки претендовали на победу: Юрлова-Перхт ушла с последней стрельбы лидером. Однако норвежка Марте-Ульсбю Ройселлан выдала мощнейший отрезок, отыграв 15-секундное отставание на 500 метрах.

Норвегия стала победительницей эстафеты, России досталось серебро. Третье место заняли спортсменки из Швейцарии, за команду бежали три сестры Гаспарин и Лена Хекки.