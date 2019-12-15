Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила решение Алины Загитовой приостановить карьеру.

Навка подчеркнула, что Загитова берет временный перерыв, так как устала, выиграв все титулы к 17 годам. По словам Навки, сейчас фигуристка готовится к экзаменам и думает о поступлении в университет.

«Я просто поражаюсь этой мудрой, умной девочке, у которой в 17 лет настолько развита интуиция. Она знает, что ей нужно в жизни», — заявила Навка, которую цитирует Sport24. Экс-спортсменка уверена, что Загитова еще покажет себя. Она подчеркнула, что фигуристка не уходит, а лишь берет паузу.

Напомним, ранее стало известно, что Навка и Загитова станут гостьями телепередачи «Вечерний Ургант», съемки будут проходить 16 декабря.

Загитова озвучила свое решение взять паузу в карьере в пятницу, 13 декабря, в эфире программы «Время». Фигуристка отметила, что продолжит тренировки.