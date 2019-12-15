Американский боец UFC Колби Ковингтон был отправлен в больницу по завершении поединка с Камару Усманом на турнире UFC 245.

Об этом сообщил президент промоушена Дэна Уайт на пресс-конференции. К Ковингтона оказалась сломана челюсть, но об этом было известно еще во время боя. Спортсмен получил травму во время третьего раунда, но продолжил поединок. Бой закончился в пятом раунде, когда Усман нокаутировал оппонента.

Примечательно, что с аналогичными травмами были доставлены в больницу еще ва споьртсменка — Юрайя Фейбер и Бен Сондерс. Фейбер получил перелом челюсти в поединке с россиянином Петром Яном, он был нокаутирован ударом стопы по подбородку. Сондерс проиграл техническим нокаутом Мэтту Брауну.

У Ковингтона два поражения при пятнадцати победах, у Усмана — шестнадцать побед и одно поражение.