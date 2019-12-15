Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо досрочно завершил третий этап Кубка мира в Давосе. Спортсмен покинул Швейцарию и отправился в Тронхейм (Норвегия), где будет готовиться к следующему кубковому этапу и многодневке «Тур де Ски».

Об этом сообщает норвежское издание NRK. Накануне стало известно, что Клэбо не примет участие в гонке на 15 км свободным стилем с раздельного старта, которая состоится сегодня, 15 декабря. В состав сборной Норвегии вошли Мартин Йонсруд Сундбю, Эмиль Иверсен, Шюр Рете, Симен Крюгер, Дидрик Тенсет, Ханс Кристер Холлун и Маттис Стенсхаген.

Четвертый этап Кубка мира состоится в словенской Планице. Клэбо располагается на первом месте генеральной классификации, второе место занимает еще один норвежец Эмиль Иверсен, третьим идет россиянин Александр Большунов.

Большунов сегодня выйдет на старт «разделки», также гонку пробегут Сергей Устюгов и Артем Мальцев.