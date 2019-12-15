В японском Кумамото стартовал матч между сборными России и Норвегии. Команды борются за бронзовую награду женского чемпионата мира, игра началась в 11:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Ранее сборная России под руководством Амброса Мартина проиграла полуфинальный матч команде Нидерландов. Поражение стало досадным для россиянок, так как соперницы обыграли их всего на один мяч — 32:33.

До этого сборная России не потерпела ни одного поражения, выиграв все матчи группового этапа и основной стадии турнира. Россиянки одержали восемь побед подряд.

Стоит отметить, что команде не удается выиграть чемпионат мира уже десять лет — с 2009 года.