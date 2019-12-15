Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что Алина Загитова сможет принять участие во всех показах её шоу «Спящая красавица».

«Конечно, и это счастье для меня как продюсера, что так сложилось, что она будет выступать с первого дня, с 25 декабря, будет кататься во всех шоу», — сказала Навка, слова которой приводит Sport24.

Навка выразила надежду, что в ее шоу Загитова сможет приобрести что-то новое, получить эмоции и научиться актерскому мастерству. Экс-спортсменка уверена, что это даст фигуристке толчок для продолжения карьеры.

Напомним, 13 декабря Загитова объявила, что берет паузу в соревнованиях. Спортсменка не примет участие в чемпионате России и не будет отбираться на чемпионаты Европы и мира. По словам Загитовой, она не завершает карьеру и продолжит тренировки.