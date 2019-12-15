Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований.

Роднина признала, что в случившемся есть и вина России. По ее мнению, надо признать, что прецедентов бы не было, если бы придираться было не к чему. Она подчеркнула, что ни разу не видела, чтобы спортсменов, нарушивших правила, подвергли осуждению.

«Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну, кто подводит чистых спортсменов, которые честно выступают», — заявила Роднина, слова которой приводит «Омск здесь». Специалист подчеркнула, что об этом необходимо говорить честно и открыто.

Напомним, WADA наказало Россию на четыре года. В этот период российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах только в нейтральном статусе.