Защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья может стать игроком петербургского «Зенита».

Как сообщает O Jogo, российский клуб вновь проявляет интерес к 28-летнему аргентинцу. «Зенит» хотел усилиться игроком еще прошлой зимой, затем пытался купить его минувшим летом, но сделка так и не состоялась.

«Зенит» — не единственный вариант продолжения карьеры для Акуньи. По информации издания, на аргентинского защитника также претендует итальянский «Наполи» и испанский «Вильярреал».

Акунья защищает цвета «Спортинга» с июля 2017 года, его действующий контракт с лиссабонским клубом действителен до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.