Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо объяснил свое решение досрочно завершить третий этап Кубка мира в Давосе. Спортсмен отказался от участия в «разделке» на 15 км свободным стилем и покинул Швейцарию. Клэбо решил вернуться в Норвегию и продолжить подготовку к следующим стартам.

Лыжник сообщил, что советовался со своей командой, которая отлично его знает. «Говорю о дедушке и папе, с которыми в первую очередь советуюсь по поводу участия в гонках», — заявил Клэбо, слова которого приводит NRK. Спортсмен подчеркнул, что другие мнения его не интересуют.

Он добавил, что в данном случае не задумывался о соперничестве с Эмилем Иверсеном и россиянином Александром Большуновым в общем зачете Кубка мира.

«Будет неправильно, если начну обращать внимание на других спортсменов. Сейчас мне нужно сосредоточиться на приоритетных вещах — подготовке к Тур де Ски», — сказал Клэбо и добавил, что подходит к вопросу с умом.

Гонка на 15 км состоится сегодня, 15 декабря, Большунов и Иверсен выйдут на старт.