Третий этап Кубка мира по лыжам в Давосе (Швейцария) продолжается женской гонкой свободным стилем с раздельного старта на 10 км. Спортсменки начали соревнования в 12:45 по московскому времени.

Российскую команду представляют семь лыжниц: первой из них на старт выйдет Лидия Дуркина. Затем в гонку уйдут Яна Кирпиченко и Екатерина Смирнова, после них стартуют Ольга Царева, Алиса Жамбалова и Нина Дуботолкина. Последний из россиянок в борьбу вступит Наталья Непряева, которой достался 54-й номер.

Претендовать на победу будет норвежка Тереза Йохауг, идущая лидером общего зачета. Спортсменка начнет гонку под 34-м номером.