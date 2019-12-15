Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался по поводу современного фигурного катания.

Он заявил, что мир искусства на льду всегда понимали только ценители из узкого круга и настоящие поклонники вида спорта. Однако сейчас всё изменилось, а в фигурное катание пришло новое слово «фанат».

Траньков заявил, что будет скучать по доброму фигурному катанию. «А пока, что моё сердце разбито, потому что мой спорт, призванный дарить добро и эстетическое удовольствие, превратился в мусорную яму ненависти и буллинга», — написал экс-спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

По его словам, он пытался убеждать от этого года назад и вернулся в надежде, что всё улеглось, но стало, наоборот, еще хуже.

Напомним, во время соревновательной карьеры Траньков выступал в парном катании с Татьяной Волосожар, которая является его супругой. Спортсмены выиграли две золотые медали Олимпиады в Сочи — в личном и командном турнирах.