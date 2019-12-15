Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своих доходах, а также о том, сколько зарабатывает его шестилетний сын Александр.

«Санек зарабатывает сейчас большие деньги, он меня опережает по зарплате», — заявил Плющенко, которого цитирует «Стархит».

По словам фигуриста, он и сам начал зарабатывать в раннем возрасте. Плющенко отметил, что первые большие деньги получил в 13 лет, а в 15 уже смог приобрести трехкомнатную квартиру и машину для отца.

Напомним, в активе Плющенко две золотые медали Олимпийских игр: он выиграл личную медаль в Турине и командную — в Сочи. Его сын Саша также занимается фигурным катанием и тренируется в академии «Ангелы Плющенко».