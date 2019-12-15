Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Михаил Коляда пропустит чемпионат России в Красноярске. Накануне стал известно, что спортсмен не успеет восстановиться после операции по поводу синусита.

«Думаю, красноярские болельщики переживут такую потерю. На чемпионат России в любом случае приедут только те, кто хочет и готов бороться», — заявил Ягудин, слова которого приводит ТАСС.

Ягудин подчеркнул, что новость не стала для него сенсацией. По его словам, решение Загитовой взять паузу в карьере стало более серьезным информационным поводом.

Напомним, из-за синусита Коляда пропустил часть прошлого сезона. Спортсмен не восстановился, и в октябре ему потребовалась операция. По словам тренера Валентины Чеботаревой, он не выходил на лёд с сентября.