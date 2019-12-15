Сборная России пр гандболу завоевала бронзовые награды чемпионата мира среди женских команд. В матче за третье место россиянки обыграли Норвегию со счетом 33:28.

В начале матча норвежки владели инициативой и повели в счете, однако еще до перерыва россиянки успели догнать соперниц и выйти вперед. Первый тайм завершился со счетом 18:15 в пользу России. Во втором тайме подопечные Амброса Мартина уже не отдавали преимущество, игровой отрезок закончился со счетом 15:13.

Для главного тренера сборной России Мартина этот трофей стал первым у руля команды, он сменил Евгения Трефилова. В прошлом сезоне Мартин возглавлял женскую сборную Румынии, а на клубном уровне он является тренером российского «Ростов-Дона».

Россиянки потерпели лишь одно поражение в рамках чемпионата мира — от команды Нидерландов в полуфинале.