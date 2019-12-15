Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил Этери Тутберидзе и её тренерскому штабу на слова о попытках переманить Алину Загитову. Накануне команда Тутберидзе заявила, что Плющенко пытался унизить их в глазах спортсменки и переманить в свою группу.

Плющенко заявил, что несколько раз на шоу в Японии Загитова просила у него советы. Он подчеркнул, что не собирался вмешиваться не в свою компетенцию, поэтому дал лишь несколько профессиональных рекомендаций.

По мнению Плющенко, Загитова на тот момент находилась в тупике — в том числе из-за необходимости учить четверные прыжки. Экс-спортсмен добавил, что если бы хотел кого-то переманить, то его ресурсов хватило бы на целую «Плющенко-тим».

«И конечно, уважаемая Этери, никакая, даже самая пронзительная степень вашей удовлетворенности и досады, не может извинить вашего ничем не прикрытого хамства в адрес Татьяны Анатольевны Тарасовой«, — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Команда Тутберидзе накануне заявила, что Тарасова слишком часто критиковала Загитову.