Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о желании выйти на первое место в рейтинге АТР.

«О первой строчке рейтинга я думаю с шести лет, но это не значит, что я ею одержим. Если в 40 лет моим лучшим результатом будет второе место в рейтинге, моя жизнь кардинально не поменяется», — заявил Медведев, слова которого приводит UbiTennis.

Спортсмен объяснил, что когда ежедневно упорно работаешь, то хочется показывать только лучшие результаты.

Напомним, Медведев завершил прошлый сезон на пятом месте рейтинга АТР. Спортсмен шел на четвертой строчке, но пропустил вперед австрийца Доминика Тима, неудачно выступив на «Мастерсе» в Париже и на Итоговом турнире АТР.

Накануне, 14 декабря, Медведев стал победителем выставочного турнира в Эр-Риярде.