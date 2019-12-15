Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что переключит свое внимание на синхронное катание, так как в остальных видах стало слишком много злобы и негатива.

«Теперь осталось только синхронное катание, вид в который раковые клетки фанатства ещё не пустили свои метастазы», — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме» (пунктуация сохранена). Спортсмен выразил уверенность, что немногие фанаты знают, что Россия является действующим чемпионом мира в синхронном катании.

Он подчеркнул, что этот вид является массовым и в России. Траньков заявил, что будет внимательно следить за синхронным катанием, так как все остальное вызывает у него лишь стыд и горечь.

Напомним, Транько выразил мнение, что на смену поклонникам фигурного катания пришли фанаты, которые привнесли в спорт негатив и превратили его в «мусорную яму ненависти».