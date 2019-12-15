На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) началась женская гонка преследования. Спортсменки вышли на старт в 14:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Биатлонисткам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами — двумя «лежками» и двумя «стойками».

Спортсменки получили стартовые номера в соответствии с местами, занятыми в спринтерской гонке. Так, первой на старт пасьюта выйдет итальянка Доротея Вирер. Первой из россиянок гонку начнет Светлана Миронова, она вступит в борьбу третьей.

Кристина Резцова убежит на дистанцию 19-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 26-й. Последний, 60-й номер достался россиянке Тамаре Ворониной, которая проводит дебютный сезон на Кубке мира.